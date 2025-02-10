"Пророк. История Александра Пушкина": билеты на показ в Сыктывкаре уже в продаже
- 13:55 10 февраля
- 16+
- AnnaAnna
С 12 февраля Сеть кинотеатров «Кроновер Синема» и «Формула Кино» приглашает на показы масштабного долгожданного фильма о великом поэте Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли.
Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок - ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.
В главных ролях – Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и др.
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