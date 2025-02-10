"Пророк. История Александра Пушкина": билеты на показ в Сыктывкаре уже в продаже

С 12 февраля Сеть кинотеатров «Кроновер Синема» и «Формула Кино» приглашает на показы масштабного долгожданного фильма о великом поэте Александре Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли.

Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок - ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.