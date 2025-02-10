В Коми снизился средний размер зарплаты до 83 тысяч рублей

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В Коми, в ноябре 2024 года, средняя номинальная начисленная заработная плата составила 83 073 рубля, согласно данным доклада Комистата "Социально-экономическое положение Республики Коми за 2024 год". Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, показатель зарплаты увеличился на 13 процентов. Напомним, что в октябре 2024 года средняя зарплата в регионе достигла 85 тысяч рублей.

Наивысший доход в ноябре традиционно был у работников добывающих отраслей: в сфере нефти и природного газа – 150,3 тысячи рублей, а в добыче полезных ископаемых – 141,9 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров сектор транспортировки по суше и трубопроводного транспорта с уровнем зарплаты в 119 тысяч рублей.

Минимальные заработные платы зафиксированы в розничной торговле и составили 50,3 тысячи рублей.