В Коми за месяц в некоторых сферах "упала" зарплата
- 12:45 10 февраля
- 16+
- Инесса Богатая
С начала нового года прошел всего один месяц, однако эксперты hh.ru уже начинают фиксировать изменения в зарплатах на трудовом рынке.
Специалисты подвели итоги первого месяца 2025 года и выявили, кто из соискателей получил повышение заработка благодаря активным работодателям региона, а кто, напротив, столкнулся с его снижением.
Согласно данным hh.ru, средняя зарплата, предлагаемая в Коми, составляет 64, 3 тыс. рублей и практически не изменилась за месяц. Тем не менее соискатели из ряда профессий могли заметить рост предлагаемых доходов от компаний.
Наибольшее увеличение в зарплатных предложениях за месяц произошло в секторе автомобильной индустрии, где они возросли на 11 тыс. рублей, достигнув в среднем 92 тыс. В топе профессий с наибольшими ростами по зарплатам также оказались области «Административный персонал» (+10 тыс. до 92 тыс.), «Безопасность» (+10 тыс. до 70 тыс.), добыча ресурсов (+9 тыс. до 145 тыс.) и сельское хозяйство (+7 тыс. до 138 тыс. рублей).
Однако в трех других областях отмечено снижение доходов за последний месяц. Соискателям в категории «Рабочий персонал» повезло меньше всего: их предлагаемый доход снизился на 1 тыс. рублей (до 119 тыс.). Похожее положение наблюдается в медицине и фармацевтике (-637 руб.) и среди финансистов (-184 руб.).
«В данном контексте важно учитывать, что зарплатная динамика в начале года может быть нестабильной и менее впечатляющей по сравнению с периодом перед праздниками, когда работодатели, стремясь привлечь нужных специалистов, могут значительно завысить зарплаты. На данный момент мы наблюдаем небольшую коррекцию в темах зарплат, за которой будем следить и сообщать подробную информацию. Также стоит обращать внимание на изменения зарплат относительно аналогичного периода прошлого года. Так, по сравнению с началом 2024 года лишь в трех секторах рынка труда Коми зафиксировано снижение предлагаемых зарплат. В то же время мы видим значительный рост доходов в вакансиях для административных работников (+24 тыс.), медиков (+22 тыс.), работников транспорта (+12 тыс.), обслуживающего персонала (+7 тыс.), а также в области туризма и общественного питания (+6 тыс.)», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.