В Коми за месяц в некоторых сферах "упала" зарплата

С начала нового года прошел всего один месяц, однако эксперты hh.ru уже начинают фиксировать изменения в зарплатах на трудовом рынке.

Специалисты подвели итоги первого месяца 2025 года и выявили, кто из соискателей получил повышение заработка благодаря активным работодателям региона, а кто, напротив, столкнулся с его снижением.

Согласно данным hh.ru, средняя зарплата, предлагаемая в Коми, составляет 64, 3 тыс. рублей и практически не изменилась за месяц. Тем не менее соискатели из ряда профессий могли заметить рост предлагаемых доходов от компаний.

Наибольшее увеличение в зарплатных предложениях за месяц произошло в секторе автомобильной индустрии, где они возросли на 11 тыс. рублей, достигнув в среднем 92 тыс. В топе профессий с наибольшими ростами по зарплатам также оказались области «Административный персонал» (+10 тыс. до 92 тыс.), «Безопасность» (+10 тыс. до 70 тыс.), добыча ресурсов (+9 тыс. до 145 тыс.) и сельское хозяйство (+7 тыс. до 138 тыс. рублей).

Однако в трех других областях отмечено снижение доходов за последний месяц. Соискателям в категории «Рабочий персонал» повезло меньше всего: их предлагаемый доход снизился на 1 тыс. рублей (до 119 тыс.). Похожее положение наблюдается в медицине и фармацевтике (-637 руб.) и среди финансистов (-184 руб.).