"Теперь это будет запрещено". Всех, кто снимает деньги с банковских карт, ждет сюрприз с 11 февраля

Пользователей предупреждают о новой угрозе для владельцев банковских карт, которым время от времени нужно снимать наличные. С января в силу вступят определенные правила, касающиеся операций с пластиком, преимущественно направленные на защиту средств от мошеннических действий.

По словам финансового эксперта Валерия Попова, речь идет о способе снятия наличных с помощью QR-кода. Этот метод постепенно внедряют все больше банков, и он стал удобным для потребителей, так как позволяет получить наличные, не используя саму карту. Все, что нужно, — это телефон с банковским приложением.

Однако в последнее время мошенники стали активно использовать эту технологию в своих целях. Злоумышленники звонят россиянам, выдают себя за сотрудников банка и сообщают о якобы незаконной операции, совершаемой с картой. Они настоятельно рекомендуют срочно аннулировать эту операцию.