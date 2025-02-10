Отходы в красивой банке: названы марки кофе, которые лучше не покупать даже по большой скидке

Растворимый кофе действительно стал неотъемлемой частью жизни многих жителей России, благодаря своей простоте и доступности. Однако, как показывает исследование Росконтроля, важно быть внимательным при выборе этого продукта, чтобы избежать приобретения некачественного или даже опасного напитка.

Лучшие марки

Исследование выявило пять торговых марок, которые заслуживают доверия за высокое качество и изысканный вкус: