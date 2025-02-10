Смело берите 4 пачки – внутри только настоящие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла
- 17:00 10 февраля
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- Служба новостей
Сегодня сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов среди россиян. Однако многие покупатели сомневаются в его качестве и натуральности, представленных на полках магазинов.
Чтобы облегчить выбор и обеспечить безопасность потребителей, специалисты Росконтроля провели тщательное исследование различных марок масла и составили список брендов, которым можно доверять.
Основные опасения покупателей связаны с возможной фальсификацией и несвежестью продукта. Фальсификаты могут включать использование растительных или говяжьих жиров вместо настоящих сливок. Также потребители беспокоятся о наличии вредных микроорганизмов в масле.
Росконтроль проверил множество марок сливочного масла с содержанием жира от 72,5% до 82,5%. Результаты исследования позволили выделить бренды, которые можно считать надежными и безопасными для употребления.
В категории масла с жирностью 82,5% лидерами стали следующие марки:
- «Вкуснотеево»
- Valuiki «Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское»
- «Традиционное»
Эти бренды производят масло исключительно из натуральных сливок без посторонних добавок, обладая при этом отличными вкусовыми качествами, пишет gorodkirov.ru.
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