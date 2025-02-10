Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущёнку, чтобы получить "божественный" крем для тортов — всего 1 минута
- 09:20 10 февраля
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- Служба новостей
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Советский крем из сгущенки и сливочного масла — это классика, которая до сих пор радует своим вкусом. Однако сегодня есть более легкие и воздушные варианты для тортов и бисквитов. Предлагаем простой рецепт крема, который готовится всего за минуту и точно понравится всем любителям сладкого!
Ингредиенты:
- сгущенное молоко (обычное или вареное) — 200 мл;
- сливочный творожный сыр — 500 г;
- сахарная пудра — 70 г.
Приготовление:
- Охлажденный творожный сыр взбейте с сахарной пудрой до однородной массы.
- Постепенно добавляйте сгущенное молоко, продолжая взбивать.
- Доведите крем до пышной и воздушной консистенции.
Готово! Крем получается нежным, сладким, с насыщенным сливочным вкусом, без намека на творожную кислинку. Его не нужно долго взбивать, как сливки, что делает процесс приготовления еще проще.
Такой крем идеально подходит для прослойки тортов, пирожных, капкейков, а также для украшения десертов благодаря своей густоте, пишет hibiny.ru.