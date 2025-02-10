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Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущёнку, чтобы получить "божественный" крем для тортов — всего 1 минута

Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущёнку, чтобы получить "божественный" крем для тортов — всего 1 минутаfreepik.com

Советский крем из сгущенки и сливочного масла — это классика, которая до сих пор радует своим вкусом. Однако сегодня есть более легкие и воздушные варианты для тортов и бисквитов. Предлагаем простой рецепт крема, который готовится всего за минуту и точно понравится всем любителям сладкого!

Ингредиенты:

  • сгущенное молоко (обычное или вареное) — 200 мл;
  • сливочный творожный сыр — 500 г;
  • сахарная пудра — 70 г.

Приготовление:

  1. Охлажденный творожный сыр взбейте с сахарной пудрой до однородной массы.
  2. Постепенно добавляйте сгущенное молоко, продолжая взбивать.
  3. Доведите крем до пышной и воздушной консистенции.

Готово! Крем получается нежным, сладким, с насыщенным сливочным вкусом, без намека на творожную кислинку. Его не нужно долго взбивать, как сливки, что делает процесс приготовления еще проще.

Такой крем идеально подходит для прослойки тортов, пирожных, капкейков, а также для украшения десертов благодаря своей густоте, пишет hibiny.ru.

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