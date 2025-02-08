Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняк и наполняет дом ароматом леса

Зима близко, и холодные сквозняки из окон могут стать настоящей проблемой. Но не спешите расстраиваться! Простое и эффективное решение – самодельная подушка-барьер от холода.

Возьмите мягкую фланелевую ткань и сшейте из неё длинную подушку, напоминающую прямоугольник или валик. Оснастите один конец молнией – это позволит вам легко обновлять содержимое подушки.