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Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняк и наполняет дом ароматом леса

Из окон не дует даже в метель: простой предмет на подоконнике блокирует сквозняк и наполняет дом ароматом лесаФото из архива "Про Города"

Зима близко, и холодные сквозняки из окон могут стать настоящей проблемой. Но не спешите расстраиваться! Простое и эффективное решение – самодельная подушка-барьер от холода.

Возьмите мягкую фланелевую ткань и сшейте из неё длинную подушку, напоминающую прямоугольник или валик. Оснастите один конец молнией – это позволит вам легко обновлять содержимое подушки.

Секрет этой подушки – в её наполнении. Плотно набейте её сосновой хвоей, собранной в лесу или парке. Этот натуральный наполнитель станет надежным барьером против холодного воздуха, проникающего через щели в окнах.

Подушка с хвойным наполнителем не только защитит ваш дом от сквозняков, но и наполнит его чудесным ароматом леса. Этот природный запах создаст атмосферу уюта и обладает антисептическими свойствами, что особенно ценно в зимний период. Благодаря молнии вы сможете легко заменять высохшую хвою на свежую.

Эта подушка, изготовленная из природных материалов, не только практична, но и может стать приятным творческим проектом, который подарит вам массу положительных эмоций, сообщает портал hibiny.ru.

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