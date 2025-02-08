Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 10 февраля
- 10:05 8 февраля
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- Служба новостей
Названы товары, которые полностью исчезнут с полок магазинов уже с 1 февраля. Крупные сети магазинов приняли решение убрать некоторые наименования с прилавков для того, чтобы принести пользу всем покупателям, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты в области торговли, изменение коснется многих супермаркетов в нашей стране, и в первую очередь речь идет о сети магазинов «Лента», которая решилась на важное нововведение. Ретейлер начал внедрять магазины экономкласса, переоборудуя в них некоторые торговые точки.
В результате таких перемен часть товаров исчезнет с прилавков. Это будут те продукты, которые стоят достаточно дорого. А останутся на полках наименования бюджетной стоимости. В первую очередь это будет продукция собственных торговых марок крупных сетей. Такие товары ничем не отличаются от более дорогостоящих и известных аналогов от больших брендов. То есть качество остается высоким, но цена ниже.
Отмечается, что пересмотреть ассортиментную политику в ближайшее время планируют и другие крупные сети универсамов. Магазины будут делать ставку именно на самые доступные для граждан товары.
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