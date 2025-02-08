Невзрачный тюбик оказался в разы лучше премиальных: Роскачество назвало лучше марки дешевой пасты
- 07:15 8 февраля
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- Служба новостей
В наши дни на рынке постоянно возникают новейшие премиальные продукты, сулящие невероятный эффект за значительные деньги. Однако настоящей удачей становится нахождение продукта, который действительно хорош и по разумной цене. Недавно Роскачество провело обширное исследование и выявило зубную пасту, которая эффективно отбеливает зубы, не уступая дорогим брендам, и стоит совсем недорого.
Это открытие может полностью изменить ваше представление о том, что качественный уход за зубами необязательно требует больших затрат. В статье пойдет речь об удивительной зубной пасте, которая по эффективности схожа с дорогостоящими продуктами.
Зубная паста "Лесной Бальзам", произведенная компанией Unilever (China) Limited для ООО "Юнилевер Русь", показала поразительные результаты. Лабораторные испытания подтвердили ее безопасность: отсутствие опасных тяжелых металлов и соответствие всем микробиологическим стандартам. Паста демонстрирует высокие очищающие (60, 6%) и противовоспалительные (59, 9%) свойства, а также уменьшает кровоточивость десен на 65%. Хотя ее способность отбеливать зубы составляет лишь 5, 4%, что ниже ГОСТ, она все равно эффективна.
Фториды в составе пасты уменьшают угрозу кариеса и укрепляют эмаль в соответствии с нормами. Паста не вызывает раздражения и аллергии, ее pH сохраняет баланс кислотности во рту и не вредит эмали. В составе отсутствуют сахароза и прочие быстроусваиваемые углеводы.
Паста продается в тюбиках по 130 граммов, запечатанных герметичной фольгой. Она имеет белый цвет, мятный аромат и освежающий вкус. На упаковке есть вся необходимая информация: состав, дата изготовления и срок годности.
Итак, выбирая "Лесной Бальзам", вы обеспечиваете себе качественный уход за полостью рта по приемлемой цене, не уступающий дорогостоящим аналогам, пишет pg12.ru.