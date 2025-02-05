“Я закрыл сделку на бирже”: как мужчина из приложения для знакомств пытался выманить деньги у сотрудницы “Про Города"

История нашей сотрудницы, которую попытался обмануть собеседник из приложения для знакомств.

Только за 2024 год жители Коми перевели мошенникам более 1,3 миллиарда рублей. Каждый день на их уловки попадаются сотни людей. Казалось бы, схемы заезженные и очевидные. Но психологические хитрости продолжают работать.

Далее повествование пойдет от первого лица.

Регистрация и знакомство

После многочисленных уговоров приятельниц, я решила попробовать магию знакомства в онлайн формате. Популярностью сейчас пользуется приложение от всем известного мессенджера.

Вы смотрите анкеты мужчин, если вам кто-то приглянулся, то ставите лайк. Чтобы диалог состоялся, ваш профиль должны отметить в ответ. Простыми словами происходит мэтч.

Из десятков анкет лайк отправился только двум. Один из них также отметил мою анкету и для нас открылся диалог. Его целью пребывания в приложении указаны “серьезные отношения”. Но уже в этом моменте появилась мысль, что на фотографиях человек не из Сыктывкара. По анкете его зовут Павел.



Разговор начинается банально. Собеседник делает комплимент и спрашивает как дела. Затем сообщает, что в приложении сидит редко и удобнее общаться в другом мессенджере.

“Принц на белом коне”

Первое впечатление собеседник производит с размахом. Павел рассказывает, что работает он коммерческим директором, занимается разными видами спорта и саморазвитием, путешествует и зарабатывает на бирже. В этом моменте мне уже стало все понятно. Я знала, к дополнительному заработку наш диалог скоро вернется.

Павел сообщает, что живет он уже год в Сыктывкаре, сам родом из Краснодара, но сейчас он в Кирове. До этого жил еще в разных городах. А его глобальная цель — переезд в Испанию. В основном собеседник говорит о саморазвитии и целеустремленности. На связь выходит примерно в одно и то же время утром и днем. Вечером исчезает.

“Буду без связи все выходные”

В пятницу Павел неожиданно сообщает, что на выходные уезжает за город с коллегами в баню и будет без связи два дня. Это тоже показалось странным. Но, почитав чужие истории, стало понятно, что схема одинаковая.

“Е. изображал интерес, но спать уходил по расписанию, иногда часов в шесть вечера заранее желал спокойной ночи. Говорил, что едет в загородный дом к друзьям, будет без связи и тому подобное”, — рассказывает свою историю девушка на сайте https://t-j.ru/.

“Я закрыл удачную сделку на бирже”

И вот, спустя всего 4 дня знакомства, приходит то самое сообщение. Павел присылает скрин, на котором не всем понятные цифры и сообщает, что удачно закрыл сделку с братом на бирже. Затем он предлагает рассказать подробнее, что написано на изображении и как это работает. Отказ собеседник не принимает. Он начинает давить фразами “как тебе может быть не интересно, если ты ничего не знаешь?”, “тебе не интересны развитие и лучшая жизнь?”.

Не поливай меня грязью

Я продолжала отказываться, что видимо вызывало у Павла негативные эмоции. Он давил на мое нежелание улучшить свою жизнь. На тот момент я уже знала схему полностью, о чем ему и сообщила, но очень деликатно. В моих сообщениях не было обвинений в мошенничестве. Я лишь рассказала Павлу, что уже знакома с похожими историями и предложила сразу обсудить первую сумму взноса. Разумеется, в шутку. После этого с милого доброжелательного парня, он стал больше похож на манипулятора. Требовал аргументы, обвинял в поливании его грязью. Уверял, что если я не хочу развиваться с биржей, то значит мне вообще в этой жизни ничего не интересно и у меня нет целей.

На этом бурном споре диалог и завершился. Павел понял, что ловить ему нечего и удалил всю переписку.

Проверка фото его профиля дала ожидаемые результаты. Оно используется еще на нескольких сайтах в разных городах.



Как работает схема

В двух словах: вам присылают фейковую ссылку, вы регистрируетесь, вкладываете деньги и затем их теряете.

Другие примеры из сети

В интернете нашлись очень похожие истории. При чем разводят как женщин, так и мужчин. Первые попадаются на уловку в мечтах о личном счастье.