Водитель с 300 штрафами устроил тройное ДТП в Сысольском районе Коми

На дорогах Коми произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия, одно из которых было связано с нарушениями, допущенными водителем с большим количеством штрафов.

4 февраля на территории Республики Коми произошло сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия, одно из которых обернулось тройным столкновением. Как сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми, первый случай произошёл в Сосногорске около 13:10. Мужчина 1985 года рождения, управлявший «ГАЗ-АФ», ехал по трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар и на 352-м километре дороги не справился с управлением. В результате он наехал на стоящий на проезжей части грузовик «Ситрак» с полуприцепом. В этой аварии пострадал пассажир ГАЗа, мужчина 1977 года рождения. Он получил ушиб и ссадину правого колена, но не стал обращаться в больницу и остался на месте происшествия. Водитель «Газели» за рулем с 2009 года.