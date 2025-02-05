Водитель с 300 штрафами устроил тройное ДТП в Сысольском районе Коми
- 12:45 5 февраля
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- Екатерина Незлоба
На дорогах Коми произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия, одно из которых было связано с нарушениями, допущенными водителем с большим количеством штрафов.
4 февраля на территории Республики Коми произошло сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия, одно из которых обернулось тройным столкновением. Как сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми, первый случай произошёл в Сосногорске около 13:10. Мужчина 1985 года рождения, управлявший «ГАЗ-АФ», ехал по трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар и на 352-м километре дороги не справился с управлением. В результате он наехал на стоящий на проезжей части грузовик «Ситрак» с полуприцепом. В этой аварии пострадал пассажир ГАЗа, мужчина 1977 года рождения. Он получил ушиб и ссадину правого колена, но не стал обращаться в больницу и остался на месте происшествия. Водитель «Газели» за рулем с 2009 года.
Второй инцидент произошел поздно вечером, около 21:30, в Сысольском районе, на трассе Чебоксары — Сыктывкар. Водитель автомобиля Toyota, мужчина 1998 года рождения, на том же участке дороги потерял управление на 704-м километре и выехал на встречную полосу. В результате столкновения с грузовиком «Чайка-Сервис» его Toyota врезалась в едущий впереди автомобиль Isuzu. В этом ДТП серьезные травмы получил только водитель Toyota, который госпитализирован с ушибом шейного отдела позвоночника и переломом левого предплечья. Однако, несмотря на травмы, его жизни ничего не угрожает.
В ходе расследования установлено, что водитель Toyota не был пристегнут ремнем безопасности во время аварии. Более того, его водительский стаж с 2016 года сопровождается многочисленными правонарушениями. В общей сложности на его счету уже 300 штрафов за нарушение ПДД