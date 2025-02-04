Куриный бульон станет прозрачным как: добавьте это в кастрюлю при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой приготовления идеального куриного бульона — прозрачного, золотистого и ароматного. Однако зачастую результат оказывается мутным или недостаточно насыщенным. Чтобы избежать этих ошибок, эксперты предлагают несколько проверенных советов.

Специалисты канала «Кухня наизнанку» на платформе Дзен раскрывают секреты создания вкусного бульона для супов и других блюд. Первый шаг — выбор качественного сырья. Лучше всего использовать домашнюю курицу, но если доступна только магазинная, замочите её в холодной воде на 30 минут перед началом готовки. Это поможет убрать лишние примеси.