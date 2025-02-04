Куриный бульон станет прозрачным как: добавьте это в кастрюлю при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован
- 17:03 4 февраля
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- Служба новостей
Многие хозяйки сталкиваются с проблемой приготовления идеального куриного бульона — прозрачного, золотистого и ароматного. Однако зачастую результат оказывается мутным или недостаточно насыщенным. Чтобы избежать этих ошибок, эксперты предлагают несколько проверенных советов.
Специалисты канала «Кухня наизнанку» на платформе Дзен раскрывают секреты создания вкусного бульона для супов и других блюд. Первый шаг — выбор качественного сырья. Лучше всего использовать домашнюю курицу, но если доступна только магазинная, замочите её в холодной воде на 30 минут перед началом готовки. Это поможет убрать лишние примеси.
Второй важный этап — обжарка овощей. Возьмите лук, морковь и стебель сельдерея, нарежьте их крупными кусками и обжарьте на сухой сковороде до лёгкого подрумянивания. Этот процесс усиливает аромат овощей, что добавит бульону глубины и богатства вкуса.
Далее поместите курицу и обжаренные овощи в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Внимательно снимайте пену, которая образуется на поверхности, чтобы бульон оставался прозрачным.
Готовьте на медленном огне, не накрывая кастрюлю крышкой. Интенсивное кипение может сделать жидкость мутной, поэтому важно соблюдать умеренный температурный режим.
Полезный совет: перед тем как убрать бульон и мясо в холодильник, отделите кости от мяса. Это продлит срок хранения продукта. Для ещё большей сохранности используйте вакуумные пакеты, пишет hibiny.ru.
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