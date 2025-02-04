"Не вздумайте покупать, даже по акции": в Роскачестве назвали марки сыра, которые стоит обходить стороной

Роскачество провело исследование одного из самых популярных среди россиян продуктов - голландского сыра. Результаты оказались противоречивыми: не все производители соблюдают стандарты, и некоторые образцы оказались небезопасны для здоровья.

Согласно данным, в продукции нескольких российских производителей были найдены вредные заменители молочных жиров, что вызывает серьезные сомнения у экспертов.