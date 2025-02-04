В вас живет "Архимед", если сможете решить эту задачу: переставьте всего 1 спичку

Математические головоломки — отличный способ развивать логическое мышление, креативность, аналитические навыки и даже стрессоустойчивость. Предлагаем вам интересную задачку, которая поможет быстро протестировать ваш IQ и сообразительность.

Перед вами равенство, составленное из спичек: 13 − 0 = 6. Но в нем есть ошибка. Ваша задача — исправить его, передвинув всего одну спичку. Идеальное время на решение — 25 секунд. Чтобы сосредоточиться только на задании, подготовьте секундомер. Готовы принять вызов?