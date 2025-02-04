В вас живет "Архимед", если сможете решить эту задачу: переставьте всего 1 спичку
- 12:06 4 февраля
- 16+
- Служба новостей
Математические головоломки — отличный способ развивать логическое мышление, креативность, аналитические навыки и даже стрессоустойчивость. Предлагаем вам интересную задачку, которая поможет быстро протестировать ваш IQ и сообразительность.
Перед вами равенство, составленное из спичек: 13 − 0 = 6. Но в нем есть ошибка. Ваша задача — исправить его, передвинув всего одну спичку. Идеальное время на решение — 25 секунд. Чтобы сосредоточиться только на задании, подготовьте секундомер. Готовы принять вызов?
Если вы справились за отведенное время, ваши способности могли бы впечатлить даже Архимеда! Если же времени понадобилось больше, но вы все равно нашли решение, это тоже заслуживает уважения. Однако всегда есть место для безграничного совершенствования!
Попробуйте решить эту задачу и проверьте свои силы, пишет портал hibiny.ru.