Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сияет чистотой: не останется и следа от налета и желтизны — микробы исчезнут
- 13:30 4 февраля
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- Служба новостей
Чистота унитаза – важный аспект поддержания гигиены в доме. Со временем на его поверхности скапливаются не только загрязнения, но и известковый налет, а также стойкая желтизна. Обычная чистка может быть недостаточно эффективной для борьбы с микробами и устранения сложных загрязнений.
Однако существует простой и доступный способ вернуть унитазу свежесть и чистоту. Автор блога TECHNOTION предлагает использовать проверенное средство – обычный йод из аптечки.
Вот пошаговая инструкция:
- Возьмите стакан уксуса и добавьте в него несколько капель йода.
- Дождитесь полного растворения йода в уксусе.
- Аккуратно вылейте получившуюся смесь внутрь унитаза так, чтобы она равномерно распределилась по стенкам. При необходимости используйте ершик для лучшего покрытия поверхности.
- Оставьте средство на несколько часов или на ночь для максимального эффекта.
- По истечении времени смойте раствор водой.
Результат превзойдет ожидания: налет и желтизна исчезнут, а поверхность станет заметно чище.
Важно помнить:
При смывании воды из унитаза в воздух могут попадать микробы, которые распространяются по помещению. Чтобы минимизировать этот процесс, перед смыванием всегда закрывайте крышку унитаза.
Этот метод – отличная альтернатива дорогим чистящим средствам и поможет вам быстро справиться с проблемой, пишет hibiny.ru