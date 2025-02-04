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Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сияет чистотой: не останется и следа от налета и желтизны — микробы исчезнут

Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сияет чистотой: не останется и следа от налета и желтизны — микробы исчезнутfreepik.com

Чистота унитаза – важный аспект поддержания гигиены в доме. Со временем на его поверхности скапливаются не только загрязнения, но и известковый налет, а также стойкая желтизна. Обычная чистка может быть недостаточно эффективной для борьбы с микробами и устранения сложных загрязнений.

Однако существует простой и доступный способ вернуть унитазу свежесть и чистоту. Автор блога TECHNOTION предлагает использовать проверенное средство – обычный йод из аптечки.

Вот пошаговая инструкция:

  1. Возьмите стакан уксуса и добавьте в него несколько капель йода.
  2. Дождитесь полного растворения йода в уксусе.
  3. Аккуратно вылейте получившуюся смесь внутрь унитаза так, чтобы она равномерно распределилась по стенкам. При необходимости используйте ершик для лучшего покрытия поверхности.
  4. Оставьте средство на несколько часов или на ночь для максимального эффекта.
  5. По истечении времени смойте раствор водой.

Результат превзойдет ожидания: налет и желтизна исчезнут, а поверхность станет заметно чище.

Важно помнить:

При смывании воды из унитаза в воздух могут попадать микробы, которые распространяются по помещению. Чтобы минимизировать этот процесс, перед смыванием всегда закрывайте крышку унитаза.

Этот метод – отличная альтернатива дорогим чистящим средствам и поможет вам быстро справиться с проблемой, пишет hibiny.ru

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