Растворяю 2 капли в уксусе — и унитаз сияет чистотой: не останется и следа от налета и желтизны — микробы исчезнут

Чистота унитаза – важный аспект поддержания гигиены в доме. Со временем на его поверхности скапливаются не только загрязнения, но и известковый налет, а также стойкая желтизна. Обычная чистка может быть недостаточно эффективной для борьбы с микробами и устранения сложных загрязнений.

Однако существует простой и доступный способ вернуть унитазу свежесть и чистоту. Автор блога TECHNOTION предлагает использовать проверенное средство – обычный йод из аптечки.