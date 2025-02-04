Поставьте в угол курятника — несушки завалят яйцами даже в морозы: продуктивность повысит простой и дешевый продукт
- 11:05 4 февраля
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- Служба новостей
Зимой рацион кур-несушек требует особого внимания. Уменьшение времени, проводимого на свежем воздухе, недостаток солнечного света и тепла, а также низкая двигательная активность могут привести к снижению яйценоскости у кур. Поэтому крайне важно, чтобы питание было тщательно сбалансировано, как пишет портал hibiny.ru.
В этом помогают доступные добавки, например, ракушка, которая особенно ценится птицеводами в зимние месяцы. Этот вид подкормки требует минимального внимания, но приносит огромную пользу для здоровья кур.
Ракушка является важным источником кальция, который необходим для крепкой скорлупы яиц. Помимо этого, она содержит такие полезные микроэлементы, как магний и йод, которые улучшают здоровье и продуктивность птиц. Регулярное использование ракушки помогает предотвратить рахит, заболевания суставов и улучшает пищеварение благодаря своей способности измельчать пищу в желудке.
Применять ракушечник в рационе кур очень просто. Достаточно насыпать его в отдельную емкость рядом с кормушкой и регулярно подсыпать по мере поедания птицами. Важно обеспечить постоянный доступ кур к свежей воде, особенно когда они потребляют ракушку.
Согласно информации из ВК-группы «Домашнее птицеводство | Фермерство», для взрослых кур подходит ракушка размером 2−4 мм, и в среднем они потребляют около 5−7 граммов ракушки в день.