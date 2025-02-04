Готовится за 10 минут, а съедается за 3: легендарный десерт из печенья и сгущёнки — вкуснее любого торта

Советские хозяйки знали толк в десертах. И пусть не всегда были в распоряжении дорогие и редкие продукты, хватало и того, что всегда можно было найти. Так и родился на свет легендарный десерт из печенья и сгущенки, который многие помнят еще с детства. Ингредиенты:

Вареная сгущенка 360 г;

сметана 450 г.;

печенье 2 пачки;

банан по желанию . Приготовление:

Подберите глубокую и удобную миску. Выложите в нее сгущенку. Добавьте сметану и хорошо перемешайте — должна получиться однородная масса.

Из печенья лучше выбрать молочные сорта. Они недорогие, найти такое можно в любом магазине у дома.

В кулинарной форме с высокими бортиками смажьте дно сметанным кремом, который уже приготовили. А затем послойно выкладывайте: слой печенья — слой крема. Если используете банан, порежьте его тонкими кольцами и прокладывайте также между слоями печенья.