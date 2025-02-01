Смело берите 4 пачки – внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Сегодня сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов среди россиян. Однако многие покупатели сомневаются в его качестве и натуральности, представленных на полках магазинов.

Чтобы облегчить выбор и обеспечить безопасность потребителей, специалисты Росконтроля провели тщательное исследование различных марок масла и составили список брендов, которым можно доверять.