Не томат, а хит сезона 2025: на одной кисти 5 плодов по 600 грамм, соберете 7 кг с куста — на вкус чистый сахар
- 07:13 1 февраля
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Опытные садоводы знают про сорт томатов, который затмевает все остальные. Урожай мясистых плодов со сладким вкусом не оставляет равнодушными никого, а устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям делает сорт безусловным лидером. Подходит как для новичков, так и для опытных огородников. Речь про «Сокровище инков», пишет «Агрофирма Партнер».
Эти томаты отличаются высокой сопротивляемостью к фитофторе и другим грибковым заболеваниям. С одного куста можно собрать до 7 кг урожая, плоды могут достигать веса 700−800 граммов, в них нет даже намека на кислинку, а в разрезе они похожи на хурму и совсем не водянистые. Из них можно делать сок, салаты, закрутки. Универсальный и вкусный сорт.
Кроме того, он не требует сложного ухода. Достаточно регулярного полива, подкормки и своевременной подвязки кустов.
Выращивать эти томаты лучше в теплице, урожай они отдают через 90 дней после всходов. Рассаду высаживают в открытый грунт через 1,5−2 месяца после всходов, пишет hibiny.ru.
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