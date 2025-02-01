Не томат, а хит сезона 2025: на одной кисти 5 плодов по 600 грамм, соберете 7 кг с куста — на вкус чистый сахар

Опытные садоводы знают про сорт томатов, который затмевает все остальные. Урожай мясистых плодов со сладким вкусом не оставляет равнодушными никого, а устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям делает сорт безусловным лидером. Подходит как для новичков, так и для опытных огородников. Речь про «Сокровище инков», пишет «Агрофирма Партнер».

Эти томаты отличаются высокой сопротивляемостью к фитофторе и другим грибковым заболеваниям. С одного куста можно собрать до 7 кг урожая, плоды могут достигать веса 700−800 граммов, в них нет даже намека на кислинку, а в разрезе они похожи на хурму и совсем не водянистые. Из них можно делать сок, салаты, закрутки. Универсальный и вкусный сорт.