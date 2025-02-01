«Сказочное растение», перед которым померкнет и петуния: агроном назвал необычный однолетник — цветами усыпан все лето

Даже название этого растения словно из сказки. Агроном Алексей Володихин в своем Дзен-канале поделился подробностями о флоксе Друммонда. Чем интересно это растение?

Флокс Друммонда — однолетнее травянистое растение семейства Синюховые. В природе его можно встретить в Мексике и в нескольких штатах США — Техас и Нью-Мексико.