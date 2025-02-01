«Сказочное растение», перед которым померкнет и петуния: агроном назвал необычный однолетник — цветами усыпан все лето
- 07:05 1 февраля
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Даже название этого растения словно из сказки. Агроном Алексей Володихин в своем Дзен-канале поделился подробностями о флоксе Друммонда. Чем интересно это растение?
Флокс Друммонда — однолетнее травянистое растение семейства Синюховые. В природе его можно встретить в Мексике и в нескольких штатах США — Техас и Нью-Мексико.
Высота растения составляет не более 50 см. Как отмечает Володихин, листья у него цельные, ланцетные, светло-зеленого цвета.
Соцветия у растения небольшие, однако невероятно душистые. Цветы могут быть красного, кремового или белого цвета, но у сортовых растений они могут быть и других оттенков. Растение будет радовать вас своим цветением весь летний период.
Флокс Друммонда любит солнечные участки. Кроме того, важно, чтобы участок был ровным или возвышенным. Растение не переносит застоя влаги, поэтому в низинах расти не будет. По словам Володихина, цветок вас не разочарует, пишет hibiny.ru.
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