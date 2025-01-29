Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
- 13:35 29 января
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- Служба новостей
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На подготовку ингредиентов для этого яблочного пирога уйдёт не более пяти минут. Он настолько вкусный, что будет съеден до того, как успеет остыть. Тесто получается мягким, нежным и ароматным.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- пшеничная мука — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоки — 4 шт.;
- корица и сахар для посыпки яблок.
Приготовление:
Духовку поставьте разогреваться до 180 градусов. Фрукты нарежьте дольками.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите яблоки, посыпьте их сахаром и корицей.
В миску разбейте яйца и взбейте их с сахаром. Влейте к яичной смеси молоко. Ещё раз взбейте и постепенно добавьте муку с разрыхлителем.
Вылейте тесто на яблоки. Выпекайте пирог около 20 минут.
Готовый пирог переверните и посыпьте сахарной пудрой, пишет hibiny.ru.