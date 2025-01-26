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Житель Усинска добился выплаты зарплаты через трудинспекцию

Житель Усинска добился выплаты зарплаты через трудинспекциюФото из архива редакции

При увольнении житель Усинска не получил необходимые компенсации.

Поскольку попытки связаться с бывшим работодателем и потребовать соблюдения закона не увенчались успехом, работник обратился в трудовую инспекцию Коми.

Сотрудники Государственной инспекции труда Республики Коми добились восстановления прав сотрудника ООО "Нефтемонтажавтоматика".

После переговоров с работодателем была выплачена задолженность в размере 72 500 рублей, которую положено было выплатить при увольнении.

Ранее мы писали о том, что число мужчин, согласных получать заработную плату неофициально, в три раза больше, чем женщин. Жители Сыктывкара, которые активно участвуют в экономике, приняли участие в исследовании платформы SuperJob, известной поиском высокооплачиваемых вакансий.

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