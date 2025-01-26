Житель Усинска добился выплаты зарплаты через трудинспекцию
- 17:30 26 января
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- Елизавета Петрова
При увольнении житель Усинска не получил необходимые компенсации.
Поскольку попытки связаться с бывшим работодателем и потребовать соблюдения закона не увенчались успехом, работник обратился в трудовую инспекцию Коми.
Сотрудники Государственной инспекции труда Республики Коми добились восстановления прав сотрудника ООО "Нефтемонтажавтоматика".
После переговоров с работодателем была выплачена задолженность в размере 72 500 рублей, которую положено было выплатить при увольнении.
Ранее мы писали о том, что число мужчин, согласных получать заработную плату неофициально, в три раза больше, чем женщин. Жители Сыктывкара, которые активно участвуют в экономике, приняли участие в исследовании платформы SuperJob, известной поиском высокооплачиваемых вакансий.