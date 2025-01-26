Только 29% сыктывкарцев согласны на неофициальную зарплату
- 11:45 26 января
- 16+
- Елизавета Петрова
Количество мужчин, готовых получать зарплату в конверте, почти втрое превышает количество женщин.
В опросе платформы SuperJob, специализирующейся на поиске высокооплачиваемой работы, приняли участие жители Сыктывкара, которые ведут активную экономическую деятельность.
На сегодняшний день лишь 29% жителей Сыктывкара согласны на неофициальные выплаты. Против таких схем высказались 46% респондентов, в то время как четверть затруднились с ответом.
Мужчины втрое чаще, чем женщины, склонны принимать теневая зарплату: их 45% по сравнению с 14% женщин. Среди тех, у кого доход превышает 100 тысяч рублей, треть участников опроса готовы к нелегальным выплатам.
Среди жителей Сыктывкара младше 45 лет только 26% готовы получать зарплату вне официальных каналов, тогда как каждый второй против. Среди граждан старше 45 лет больше сторонников таких схем — 30%, в то время как противников 38%.
Каждый третий не смог ответить четко: "Все зависит от суммы и доверия к работодателю"; "Важно, чтобы выплаты были своевременными и достойными".