Только 29% сыктывкарцев согласны на неофициальную зарплату

Количество мужчин, готовых получать зарплату в конверте, почти втрое превышает количество женщин.

В опросе платформы SuperJob, специализирующейся на поиске высокооплачиваемой работы, приняли участие жители Сыктывкара, которые ведут активную экономическую деятельность.

На сегодняшний день лишь 29% жителей Сыктывкара согласны на неофициальные выплаты. Против таких схем высказались 46% респондентов, в то время как четверть затруднились с ответом.

Мужчины втрое чаще, чем женщины, склонны принимать теневая зарплату: их 45% по сравнению с 14% женщин. Среди тех, у кого доход превышает 100 тысяч рублей, треть участников опроса готовы к нелегальным выплатам.

Среди жителей Сыктывкара младше 45 лет только 26% готовы получать зарплату вне официальных каналов, тогда как каждый второй против. Среди граждан старше 45 лет больше сторонников таких схем — 30%, в то время как противников 38%.