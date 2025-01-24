Четыре из десяти работающих сыктывкарцев получили годовые премии в 2024 году

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Четыре из десяти жителей Сыктывкара были поощрены премиями по результатам 2024 года. Об этом сообщает SuperJob. В исследовании сервиса приняли участие работающие представители экономически активного населения столицы Республики Коми.

40% сыктывкарцев действительно получили премии. Примечательно, что уже второй год подряд число премированных достигает новых вершин: в условиях нехватки кадров работодатели стараются сохранять работников, предлагая материальные стимулы.

Респонденты моложе 35 лет упоминали о полученных премиях чаще, чем те, кто старше (43%). Работающие с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще получали премии по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (54%).

Период проведения: 14—21 января 2025 года.