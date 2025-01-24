Четыре из десяти работающих сыктывкарцев получили годовые премии в 2024 году
- 17:30 24 января
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- Инесса Богатая
Четыре из десяти жителей Сыктывкара были поощрены премиями по результатам 2024 года. Об этом сообщает SuperJob.
В исследовании сервиса приняли участие работающие представители экономически активного населения столицы Республики Коми.
40% сыктывкарцев действительно получили премии. Примечательно, что уже второй год подряд число премированных достигает новых вершин: в условиях нехватки кадров работодатели стараются сохранять работников, предлагая материальные стимулы.
Респонденты моложе 35 лет упоминали о полученных премиях чаще, чем те, кто старше (43%). Работающие с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще получали премии по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (54%).
Период проведения: 14—21 января 2025 года.
Напомним, жители Республики Коми в среднем хотят иметь зарплату чуть более 50 тысяч рублей в месяц. Запросы работников выросли на 3%. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у соискателей в сферах стратегии, инвестиций и консалтинга — как минимум 115, 6 тысячи рублей. Далее идут топ-менеджеры, которые рассчитывают на получение не менее 105 тысяч.