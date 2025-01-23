Жители Коми в среднем хотят зарабатывать 51 тысячу рублей в месяц

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Специалисты hh.ru провели исследование состояния рынка труда в Коми в начале 2025 года, выяснив, на какую заработную плату рассчитывают местные кандидаты, и насколько изменились их доходы за прошедший год. Согласно информации hh.ru за последний месяц, местные работники в среднем хотят получать 51, 2 тыс. рублей — это текущий средний уровень зарплатных ожиданий.

В течение года запросы жителей выросли на 1, 2 тыс. рублей, что составляет прирост в 3%.

Наибольшие зарплатные предпочтения отмечены у кандидатов в секторах стратегии, инвестиций и консалтинга — минимум 115, 6 тыс. рублей. За ними следуют топ-менеджеры с запросами не менее 105 тыс., а замыкают тройку специалисты сельского хозяйства, запрашивающие 101 тыс. рублей.

Заметный рост запросов за год был отмечен у работников из нескольких сфер: консультанты по стратегии и инвестициям подняли свои ожидания более чем на 16 тыс. рублей, фитнес-тренеры и косметологи — на 13 тыс., финансисты и бухгалтеры, а также ИТ-специалисты — на 12 тыс.

Ситуация с зарплатами жителей Коми в 2024-м

По итогам 2024 года опрос hh.ru показал изменения в зарплатах местных жителей. У 35% опрошенных зарплата не изменилась, а ещё у 35% она выросла. Удельный вес тех, чьи зарплаты увеличились, достиг максимума за последние четыре года: в 2021 году он составлял 27%, в 2022 году — 15%, а в 2023 году — 25%. У 14% доходы снизились, что является минимальным показателем последних лет, причём 15% опрошенных затруднились с ответом.

Рост зарплат у мужчин и женщин в 2024 году был почти одинаковым — соответственно 37% и 35%. Среди возрастных категорий чаще всего доходы увеличивались у сотрудников 25-34 лет — 42%. В возрастной группе 18-24 лет повышение зарплаты произошло в 38% случаев, у респондентов 35-44 лет — в 35%, а среди работников 45-54 лет и 55+ — в 25% случаев.