Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так
- 17:03 21 января
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- Служба новостей
У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления сочных котлет. Есть секретный ингредиент и в куриных котлетках моей бабушки.
Она мне рассказала, что добавляет в них тертые яблочки. Предлагаю вам рецепт нежных котлет, тающих во рту.
Основные компоненты
Для приготовления котлет по бабушкиному рецепту вам понадобится:
- 600 граммов куриного фарша;
- 1 чайная ложка соли;
- два яблока;
- одна фиолетовая луковица;
- два яйца;
- два зубчика чеснока;
- немного черного молотого перца;
- пять столовых ложек кукурузной муки;
- 100 миллилитров рафинированного подсолнечного масла.
Как приготовить
Сначала почистите лук и яблоки и нарежьте их маленькими кусочками. Сперва на подсолнечном масле слегка обжарьте лук, а затем добавьте к нему яблоки.
Продолжайте обжаривать, пока лук полностью не приготовится.
Измельчите чеснок. Фарш перемешайте с измельченным чесноком и яблочно-луковой поджаркой.
Вбейте яйцо, снова хорошо перемешайте. Посолите, поперчите и снова все тщательно вымешайте.
Сформируйте маленькие круглые котлетки. Обваляйте их со всех сторон в кукурузной муке.
Обжарьте на подсолнечном масле с обеих сторон.
Готовые котлетки можно есть горячими.
К холодным котлетам отлично подойдет салат, ваш любимый соус или любой гарнир, пишет mixer-horrendously.com.