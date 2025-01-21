Полы теперь можно не мыть: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало
- 15:17 21 января
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- Служба новостей
Елена Матвеева делится практичным и эффективным способом ухода за напольными покрытиями, особенно полезным для владельцев домашних животных.
Она предлагает использовать простой раствор с глицерином для мытья полов. Глицерин не только очищает поверхности, но и создает антистатическую пленку, отталкивающую пыль, что позволяет реже убираться.
Рецепт раствора для мытья полов:
- Половина ведра теплой воды
- 1 столовая ложка аптечного глицерина
- 4-5 капель эфирного масла (например, чайного дерева, пихты, хвои, эвкалипта или лимона) для дезинфекции и приятного аромата
Этот раствор эффективно удаляет грязь и придаёт полам блеск. Эфирные масла не только обеспечивают приятный запах, но и обладают антибактериальными свойствами. Глицерин можно также использовать для протирки мебели и других поверхностей, что помогает уменьшить оседание пыли и облегчает поддержание чистоты.
Этот метод упрощает уборку и помогает надолго сохранить блеск и чистоту пола.