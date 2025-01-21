50 мл на 2 литра — и унитаз стал белее снега: от налета и ржавчины не осталось и следа

Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым и эффективным способом очистки унитаза от известкового налета и ржавчины. Выручат бюджетные средства, которые есть в каждом доме. Результат очень обрадует.

Прежде всего понадобится вычерпать воду из сливного колена унитаза. Это можно сделать с помощью пустой пластиковой бутылки. Затем 100 мл перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака или нашатырного спирта следует развести в 2 литрах воды. С аммиаком нужно работать очень осторожно: в респираторе и перчатках, рядом не должно быть животных и детей. Все перемешать и получившийся раствор вылить в унитаз.