50 мл на 2 литра — и унитаз стал белее снега: от налета и ржавчины не осталось и следа
- 13:30 21 января
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- Служба новостей
Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым и эффективным способом очистки унитаза от известкового налета и ржавчины. Выручат бюджетные средства, которые есть в каждом доме. Результат очень обрадует.
Прежде всего понадобится вычерпать воду из сливного колена унитаза. Это можно сделать с помощью пустой пластиковой бутылки. Затем 100 мл перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака или нашатырного спирта следует развести в 2 литрах воды. С аммиаком нужно работать очень осторожно: в респираторе и перчатках, рядом не должно быть животных и детей. Все перемешать и получившийся раствор вылить в унитаз.
По истечении нужного времени следует хорошо прочистить унитаз щеткой и смыть воду. В результате от известкового налета и ржавчины не останется и следа. Санузел станет белее снега, пишет krasnoyarskmedia.ru.