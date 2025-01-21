В вас живет «Архимед», если сможете решить равенство: переставьте всего 1 спичку

Мы предлагаем вам занимательную головоломку, благодаря которой вы сможете довольно быстро проверить свои логику и IQ. Перед вами равенство 13−0=6. Однако в нем допущена ошибка.

Вам необходимо ее исправить. Однако передвинуть можно лишь одну спичку. Идеальное время для решения — 25 секунд. Для удобства лучше всего подготовить секундомер. Тогда вы будете сосредоточены лишь на задаче. Готовы?





Фото:gs.by



Если вам удалось справиться с заданием за 25 секунд, то вашим способностям рукоплескал бы и Архимед. Если времени ушло больше, но задача решена — это великолепно. Однако предела совершенству нет!



Решение









Фото:gs.by



Ответ





Фото:gs.by



Справка. Самым умным человеком на свете считается 25-летний Эйнан Коули из Сингапура. Показатель его IQ может быть даже выше 250 — до 265, так как показатели тестов разнятся, пишет hibiny.ru.