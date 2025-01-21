Старая мойка и десяток кирпичей — на выходе шикарная дровяная печь: дешево и удобно — ставим во дворе на года

Канал @GardenDesign89

Отдых на свежем воздухе и приготовление пищи на огне — это то, что любят многие. Если у вас есть старая ненужная мойка и несколько десятков кирпичей, вы можете легко сделать своими руками печь, которая прослужит вам долги годы. Это дешево, практично и удобно! Что понадобится:

старая мойка;

огнеупорный кирпич (20–21 шт.);

кусок металла или прочная сетка;

песок;

цемент;

емкость для замешивания раствора;

мастерок. Шаг 1: Подготовка мойки

Снимите с мойки все сантехнические элементы, такие как сифон и трубы, чтобы осталась только металлическая основа. Переверните мойку вверх дном и поставьте на место, где будет располагаться печь. Обведите ее контур — это будет основание для будущей конструкции.

Шаг 2: Приготовление цементного раствора

Смешайте цемент и песок в пропорции 1:3 в подходящей емкости. Постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая, пока не получите однородную массу.

Шаг 3: Кладка стен печи

Нанесите цементный раствор по контуру основания. Начинайте выкладывать кирпичи на ребро, формируя боковые стенки. Каждая стена должна состоять из двух рядов кирпичей.

Шаг 4: Установка перемычки

С одного торца выложенных стен положите кусок металла или прочную сетку — это будет перемычка. На нее уложите третий ряд кирпичей, завершая кладку двух боковых стен. Тщательно заделайте все швы раствором.

Шаг 5: Установка мойки

Поместите мойку на готовые стены. Закройте сливное отверстие куском металла. Печь готова!

Как использовать:

В раковину можно загружать уголь и разжигать огонь. Сверху положите решетку — и можно готовить любимые блюда на открытом огне.

Дополнительные советы:

В отверстие со стороны перемычки положите несколько огнеупорных кирпичей — на них можно размещать дрова для розжига.

Ребристую поверхность раковины можно использовать для жарки продуктов. Перед готовкой тщательно очистите ее и смажьте маслом, чтобы еда не пригорала.