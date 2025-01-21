Старая мойка и десяток кирпичей — на выходе шикарная дровяная печь: дешево и удобно — ставим во дворе на года
- 11:00 21 января
- 12+
- Служба новостей
Отдых на свежем воздухе и приготовление пищи на огне — это то, что любят многие. Если у вас есть старая ненужная мойка и несколько десятков кирпичей, вы можете легко сделать своими руками печь, которая прослужит вам долги годы. Это дешево, практично и удобно!
Что понадобится:
- старая мойка;
- огнеупорный кирпич (20–21 шт.);
- кусок металла или прочная сетка;
- песок;
- цемент;
- емкость для замешивания раствора;
- мастерок.
Шаг 1: Подготовка мойки
Снимите с мойки все сантехнические элементы, такие как сифон и трубы, чтобы осталась только металлическая основа. Переверните мойку вверх дном и поставьте на место, где будет располагаться печь. Обведите ее контур — это будет основание для будущей конструкции.
Шаг 2: Приготовление цементного раствора
Смешайте цемент и песок в пропорции 1:3 в подходящей емкости. Постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая, пока не получите однородную массу.
Шаг 3: Кладка стен печи
Нанесите цементный раствор по контуру основания. Начинайте выкладывать кирпичи на ребро, формируя боковые стенки. Каждая стена должна состоять из двух рядов кирпичей.
Шаг 4: Установка перемычки
С одного торца выложенных стен положите кусок металла или прочную сетку — это будет перемычка. На нее уложите третий ряд кирпичей, завершая кладку двух боковых стен. Тщательно заделайте все швы раствором.
Шаг 5: Установка мойки
Поместите мойку на готовые стены. Закройте сливное отверстие куском металла. Печь готова!
Как использовать:
В раковину можно загружать уголь и разжигать огонь. Сверху положите решетку — и можно готовить любимые блюда на открытом огне.
Дополнительные советы:
- В отверстие со стороны перемычки положите несколько огнеупорных кирпичей — на них можно размещать дрова для розжига.
- Ребристую поверхность раковины можно использовать для жарки продуктов. Перед готовкой тщательно очистите ее и смажьте маслом, чтобы еда не пригорала.
Такая печь станет отличным решением для дачи или загородного отдыха, позволяя наслаждаться вкусной едой и уютной атмосферой, пишет hibiny.ru.