Нет пальмы в составе: эти марки шоколада стали лучшими
- 07:15 21 января
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- Служба новостей
Многие люди опасаются покупать шоколад из-за возможного наличия в его составе пальмового масла. Это связано с распространенным мнением, что его чаще всего добавляют в дешевые продукты. Однако важно понимать, что даже премиальные бренды могут использовать пальмовое масло, не всегда указывая его тип в составе. Например, оно может быть замаскировано под такими названиями, как пальмоядровое масло, растительный жир или гидрированные растительные жиры. Поэтому, чтобы быть уверенным в отсутствии пальмового масла, стоит внимательно изучать состав продукта.
Тем не менее, существует ряд брендов, которые, по данным на текущий момент, не используют пальмовое масло в своих шоколадных изделиях. Среди них:
- «Красный Октябрь» (некоторые виды шоколада);
- «Аленка» (классический молочный шоколад);
- «Россия Щедрая душа» (линейка «Золотая марка»);
- Ritter Sport;
- Merci;
- Toblerone;
- Delicadore;
- «Самокат»;
- «Спартак» (белорусский производитель);
- «Коммунарка» (горький шоколад).
Однако стоит учитывать, что составы продуктов могут меняться, поэтому перед покупкой всегда рекомендуется проверять упаковку на наличие обновленной информации.
Пальмовое масло вызывает споры из-за его влияния на здоровье и экологию. С одной стороны, оно дешевое и продлевает срок годности продуктов, с другой — его чрезмерное потребление может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе. Кроме того, производство пальмового масла связано с вырубкой тропических лесов, что наносит ущерб экосистеме.
Таким образом, если вы хотите избежать пальмового масла в шоколаде, важно не только выбирать проверенные бренды, но и внимательно читать состав. Это поможет сделать осознанный выбор и наслаждаться любимым лакомством без лишних опасений, пишет prufy.ru.