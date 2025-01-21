Нет пальмы в составе: эти марки шоколада стали лучшими

Многие люди опасаются покупать шоколад из-за возможного наличия в его составе пальмового масла. Это связано с распространенным мнением, что его чаще всего добавляют в дешевые продукты. Однако важно понимать, что даже премиальные бренды могут использовать пальмовое масло, не всегда указывая его тип в составе. Например, оно может быть замаскировано под такими названиями, как пальмоядровое масло, растительный жир или гидрированные растительные жиры. Поэтому, чтобы быть уверенным в отсутствии пальмового масла, стоит внимательно изучать состав продукта.

Тем не менее, существует ряд брендов, которые, по данным на текущий момент, не используют пальмовое масло в своих шоколадных изделиях. Среди них: