Как заставить замиокулькас отращивать новые листья: достаточно устранить эти 3 ошибки в выращивании
- 07:05 21 января
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Замиокулькас — это популярное комнатное растение, ценное за свои блестящие и красивые листья. Считается, что оно , к тому же, еще и приносит своим владельцам большую финансовую удачу.
Родиной замиокулькаса является Южная Африка. У этого растения корни имеют форму клубней, похожих на картошку. Клубни обладают большой силой роста и могут даже разрушить стенки горшка. В них аккумулируется основное количество влаги, которая затем распределяется по надземной части растения по мере надобности.
Иногда замиокулькас не радует хозяев пышной листвой. Если растение не выпускает новые листья, возможно, стоит пересмотреть подходы к уходу за ним. Опытная цветовод Ксения Цветкова в своем Дзен-канале «Цветущий фикус» делится распространенными ошибками, которые могут тормозить рост замиокулькаса, пишет портал hibiny.ru.