3 гр. на 3 стакана — и унитаз сияет как на праздник: ни ржавчины, ни мочевого камня

Хозяйкам рассказали о 2 простых, но эффективных способах очистки унитаза от налета, ржавчины и мочевого камня. Бытовая химия не потребуется, выручат бюджетные, но мощные средства. Санузел станет засияет чистотой как на праздник.

Во-первых, для начала следует вычерпать воду из сливного колена. Затем нужно смешать 2 столовые ложки лимонной кислоты и 2 столовые ложки горчичного порошка. Добавить теплой воды в таком количестве, чтобы получилась кашица.