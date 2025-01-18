«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столе
- 13:30 18 января
- 12+
- Служба новостей
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Предлагаем приготовить простой и вкусный салат с пекинской капустой, свежим огурцом, ветчиной и яйцами. Это блюдо универсально — его можно подавать в любое время года, так как все ингредиенты доступны и отлично сочетаются друг с другом. Еще один плюс — салат готовится очень быстро, всего за 10 минут, ведь единственное, что нужно отварить, — это яйца.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста — 400 г;
- Ветчина — 200 г;
- Отварные яйца — 2 шт.;
- Болгарский перец — ½ шт.;
- Свежий огурец — 1 шт.;
- Свежий укроп — 2–3 веточки;
- Свежая петрушка — 2–3 веточки;
- Консервированный горошек — 200 г;
- Чеснок — 1–2 зубчика.
Для заправки:
- Майонез — 3–4 ст. л.;
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Ветчину, пекинскую капусту и болгарский перец (предварительно очищенный от семян) нарежьте соломкой.
- Огурец и отваренные вкрутую яйца нарежьте кубиками.
- Укроп и петрушку мелко порубите.
- Слейте жидкость из банки с горошком.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.
- Тщательно перемешайте — и салат готов к подаче!
Этот салат получается не только вкусным, но и очень ярким. Он станет отличным дополнением как к повседневному ужину, так и к праздничному столу, пишет hibiny.ru.