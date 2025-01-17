Змея подарит абсолютное счастье: Вот кто в 2025 году будет купаться в любви и деньгах — Восточный гороскоп

Астрологи рассказали, каким будет год Зеленой Деревянной Змеи для Тигра. У усатого хищника есть все шансы на успех!

Чтобы подружиться со Змеей, Тигру придется оставить свои королевские замашки. Иначе хозяйка 2025 года может не понять и отвернуться от него.