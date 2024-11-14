Еще в одной школе Коми введен карантин
- 17:30 14 ноября
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- Инесса Богатая
В средней школе села Корткерос с 14 ноября и до дальнейших указаний введён карантин. Соответствующий документ был подписан Роспотребнадзором, сообщает "Комиинформ".
Запрещены все массовые мероприятия, кружки и секции. Занятия проходят с использованием технологий дистанционного обучения.
По информации "Комиинформа", в настоящее время ограничительные меры действуют в шести школах республики. Первое место по уровню заболеваемости занимает внебольничная пневмония, второе место — риновирусы, третье — норовирус.
По словам заместителя главного врача Коми инфекционной больницы Татьяны Безуглой, в декабре ожидается приход свиного гриппа H1N1, который вызывает тяжёлые вирусные пневмонии и может поразить людей любого возраста.
На сегодняшний день привито лишь 42% населения Коми.
Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ в Коми уменьшилось на 25%. Случаев гриппа в республике не зафиксировано. В период с 4 по 10 ноября 2024 года в медицинские учреждения по поводу симптомов ОРВИ обратились 5764 человека, из них 2957 — дети. Среди заболевших детей оказалось 51, 3%, взрослых — 48, 7%. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 24, 2%, и оказался на 13, 3% ниже порогового значения.