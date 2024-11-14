Еще в одной школе Коми введен карантин

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В средней школе села Корткерос с 14 ноября и до дальнейших указаний введён карантин. Соответствующий документ был подписан Роспотребнадзором, сообщает "Комиинформ". Запрещены все массовые мероприятия, кружки и секции. Занятия проходят с использованием технологий дистанционного обучения.

По информации "Комиинформа", в настоящее время ограничительные меры действуют в шести школах республики. Первое место по уровню заболеваемости занимает внебольничная пневмония, второе место — риновирусы, третье — норовирус.

По словам заместителя главного врача Коми инфекционной больницы Татьяны Безуглой, в декабре ожидается приход свиного гриппа H1N1, который вызывает тяжёлые вирусные пневмонии и может поразить людей любого возраста.

На сегодняшний день привито лишь 42% населения Коми.