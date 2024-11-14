В Коми снизился уровень заболеваемости ОРВИ
- 11:45 14 ноября
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- Инесса Богатая
Число заболевших ОРВИ в Коми уменьшилось на 25%. Гриппа в республике не зафиксировано. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации, предоставленной управлением Роспотребнадзора по Коми, с 4 по 10 ноября 2024 года в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ обратились 5764 человека, из них 2957 – дети. По информации "БНК", среди заболевших детей оказалось 51, 3%, а взрослых – 48, 7%. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 24, 2% и оказался на 13, 3% ниже порогового значения.
Для снижения распространения респираторных вирусов в семи муниципалитетах было приостановлено обучение и воспитание в детских образовательных учреждениях. На 8 ноября полностью закрыли шесть школ, а частично – пять классов в пяти школах и восемь групп в семи детских садах.
Отметим, на 13 ноября все школы столицы Коми, ранее закрытые на карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, возобновили занятия. Временно были приостановлены только четыре школьных класса.
Организации, проводившие тестирование на грипп и ОРВИ, выявили в материалах от заболевших присутствие респираторных вирусов не гриппозного происхождения.