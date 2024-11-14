В Коми снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Число заболевших ОРВИ в Коми уменьшилось на 25%. Гриппа в республике не зафиксировано. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации, предоставленной управлением Роспотребнадзора по Коми, с 4 по 10 ноября 2024 года в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ обратились 5764 человека, из них 2957 – дети. По информации "БНК", среди заболевших детей оказалось 51, 3%, а взрослых – 48, 7%. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 24, 2% и оказался на 13, 3% ниже порогового значения.