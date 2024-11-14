"Зять": в Сыктывкаре покажут всероссийскую премьеру комедии с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником

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20 ноября кинотеатр "Кронверк Синема" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Зять". Это история о том, как судьба может играть злые шутки, и как нам всем иногда приходится принять непредсказуемые повороты жизни. Картина особенно примечательна яркостью актерского ансамбля.

Двое бывших лучших друзей в исполнении звездных артистов Яна Цапника и Дмитрия Нагиева столкнутся при необычных обстоятельствах спустя долгие годы. На экране зритель также увидит Ирину Пегову, Дарью Петриченко и Григория Сиятвинду. Кроме того, в фильме появится Люся Чеботина — популярная российская певица и исполнительница таких известных хитов, как "Солнце Монако", "Плакал Голливуд" и многих других.

Режиссерское кресло на проекте занял Анарио Мамедов. В картине он продемонстрировал свою способность находить идеальный баланс между юмором и трогательностью, правдой жизни и особым драйвом.

В центре сюжета – образцовый отец Олег, чья жизнь однообразна и размеренна, но к этому он пришел не сразу, ведь молодость, разделенная с закадычным приятелем Антоном, у него была бурная. Однако любому спокойствию суждено заканчиваться: дочь Олега вступает в романтические отношения с его старым другом, и теперь всей семье предстоит узнать о призраках прошлого ее главы. Но Олега больше беспокоит серьезность намерений надоедливого "зятя"…