В Сыктывкаре стартовали работы по подготовке к празднованию Нового года
- 13:45 13 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре начинается подготовка к украшению города перед празднованием Нового года. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, проводится подготовка к новогодним праздникам, включая проверку состояния гирлянд и начало установки праздничных декораций.
Кроме того, "Жилкомсервис" снова займется организацией новогодних городков, включая главный ледовый городок на площади Стефановская. Работники коммунальных служб уже приступили к обустройству новогодних объектов, в частности, подготовили основание для светового фонтана на Театральной площади.
Напомним, что к Новому году в Сыктывкаре планируется создание 13 городков и катка в центре города. Праздничные зоны будут расположены на площади Стефановская, в микрорайонах Орбита, Давпон, поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ, микрорайоне Лесозавод, и в поселках Нижний Чов, Верхний Чов, микрорайонах Сосновая поляна, Дырнос, Кочпон-Чит и Строитель.