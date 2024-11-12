В Сыктывкаре сократили интервалы движения эжвинских маршрутов

В Сыктывкаре уменьшили интервалы движения автобусов 18м и 54м, а также добавили дополнительный рейс на маршруте №4. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

По информации мэрии, горожане интересовались, будет ли уменьшен интервал на маршрутах № 18м и 54м. Мэр Сыктывкара В. Голдин пояснил, что на автобусе 54м добавлено еще одно утреннее отправление от СЛПК в 05:09.