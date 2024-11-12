В Сыктывкаре сократили интервалы движения эжвинских маршрутов
- 15:00 12 ноября
- 6+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре уменьшили интервалы движения автобусов 18м и 54м, а также добавили дополнительный рейс на маршруте №4. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.
По информации мэрии, горожане интересовались, будет ли уменьшен интервал на маршрутах № 18м и 54м. Мэр Сыктывкара В. Голдин пояснил, что на автобусе 54м добавлено еще одно утреннее отправление от СЛПК в 05:09.
Для маршрута №18м расписание автобусов разделено на будние и выходные дни. В будние количество рейсов увеличено, что позволило сократить интервалы. В часы пик ожидание общественного транспорта составляет 6-8 минут, а вне пикового времени — 16 минут.
Горожан также волновал вопрос перемещения учеников школы №1 в школу-партнер №7, так как обсуждалось добавление дополнительных рейсов на маршрут №4. Градоначальник Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что с перевозчиком удалось договориться о решении этой проблемы: так, с 11 до 12 часов, чтобы учащимся было удобнее добираться до школы и обратно в период смен добавлен еще один автобус.
Напомним, Ростислав Гольдштейн завел новые страницы в соцсетях.