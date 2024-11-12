Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн завел страницы в соцсетях

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн создал аккаунты в социальных сетях.

Теперь жители Коми могут следить за обновлениями руководителя региона в VK и Telegram.

"Я очень рад вернуться в родные края, в нашу Республику Коми. Начав свою деятельность в качестве временного руководителя региона, я осознаю, насколько важен диалог с каждым из вас. Это большая честь и в то же время огромная ответственность для меня, - поделился Р. Гольдштейн. - На этих платформах я буду делиться важной информацией и событиями в жизни нашего региона. Мне важно слышать ваше мнение и принимать его во внимание. Благодаря этому мы сможем двигаться вперёд, создавая лучшие условия для прогресса нашего края. Нам предстоит много работы и непростой путь. Однако я убежден, что успех достижим только тогда, когда власть и общество действуют сообща."