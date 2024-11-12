Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На должность ректора СГУ имени Питирима Сорокина определили кандидатов

На должность ректора СГУ имени Питирима Сорокина определили кандидатов Фото "Про Город"

Определены претенденты на пост ректора СГУ имени Питирима Сорокина. В перечне также указана текущий ректор университета Ольга Сотникова.

По информации "БНК", ученый совет СГУ предложил в качестве кандидатов на пост ректора четырех человек:

— Владимир Валерьевич Миронов, проректор по цифровой трансформации;

— Наталья Николаевна Новикова, проректор по научной и инновационной деятельности;

— Василий Джонович Потапов, директор юридического института;

— Ольга Александровна Сотникова, действующий ректор.

После составления списка избирательная комиссия обратилась к главе Коми и Совету ректоров вузов региона для обсуждения мнений о кандидатах. Документы также будут отправлены в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования России.

Напомним, глава Троицко-Печорского района Алексей Целищев подал заявление о сложении полномочий. С 19 ноября временно исполнять обязанности главы администрации района будет его заместитель Елена Петухова. Между тем, 28 октября 2024 года завершился прием заявок от кандидатов на должность руководителя муниципалитета.

...

  • 0

Популярное

Последние новости