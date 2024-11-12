На должность ректора СГУ имени Питирима Сорокина определили кандидатов

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Определены претенденты на пост ректора СГУ имени Питирима Сорокина. В перечне также указана текущий ректор университета Ольга Сотникова. По информации "БНК", ученый совет СГУ предложил в качестве кандидатов на пост ректора четырех человек:

— Владимир Валерьевич Миронов, проректор по цифровой трансформации;

— Наталья Николаевна Новикова, проректор по научной и инновационной деятельности;

— Василий Джонович Потапов, директор юридического института;

— Ольга Александровна Сотникова, действующий ректор.

После составления списка избирательная комиссия обратилась к главе Коми и Совету ректоров вузов региона для обсуждения мнений о кандидатах. Документы также будут отправлены в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования России.