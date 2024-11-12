На должность ректора СГУ имени Питирима Сорокина определили кандидатов
- 06:30 12 ноября
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- Инесса Богатая
Определены претенденты на пост ректора СГУ имени Питирима Сорокина. В перечне также указана текущий ректор университета Ольга Сотникова.
По информации "БНК", ученый совет СГУ предложил в качестве кандидатов на пост ректора четырех человек:
— Владимир Валерьевич Миронов, проректор по цифровой трансформации;
— Наталья Николаевна Новикова, проректор по научной и инновационной деятельности;
— Василий Джонович Потапов, директор юридического института;
— Ольга Александровна Сотникова, действующий ректор.
После составления списка избирательная комиссия обратилась к главе Коми и Совету ректоров вузов региона для обсуждения мнений о кандидатах. Документы также будут отправлены в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования России.
Напомним, глава Троицко-Печорского района Алексей Целищев подал заявление о сложении полномочий. С 19 ноября временно исполнять обязанности главы администрации района будет его заместитель Елена Петухова. Между тем, 28 октября 2024 года завершился прием заявок от кандидатов на должность руководителя муниципалитета.