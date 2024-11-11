Глава Троицко-Печорского района Коми уходит в отставку

Фото из телеграм-канала Алексея Целищева

Глава Троицко-Печорского района Алексей Целищев подал заявление о прекращении своих полномочий. Об этом сообщает "БНК". Согласно решению депутатов совета района, глава муниципалитета решил оставить пост по собственному желанию, и народные избранники приняли его отставку. Полномочия Алексея Целищева прекратятся досрочно 18 ноября, пишет "БНК".

С 19 ноября временно исполнять обязанности главы администрации Троицко-Печорского района будет его заместитель Елена Петухова. При этом она не получит доступ к совершенно секретной информации.

Тем временем, 28 октября 2024 года завершился прием заявок от кандидатов на пост руководителя муниципалитета. Конкурс на эту должность пройдет 27 ноября.

Напомним, Алексей Целищев возглавил администрацию Троицко-Печорского района в 2019 году, сменив на этой должности Илью Сидорина, за что проголосовали 15 депутатов.