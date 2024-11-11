В Усть-Куломском районе Коми ищут пропавшего охотника с ограниченными возможностями здоровья
- 13:45 11 ноября
- 12+
- Инесса Богатая
В Усть-Куломском районе исчез охотник с инвалидностью, его продолжают искать. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, мужчина 1976 года рождения отправился на охоту 28 октября и не вернулся. 8 ноября отец охотника, проживающий в селе Нижний Воч, обратился в полицию. Пропавший является инвалидом третьей группы и на связь не выходил.
На его поиски отправились родственники, которые осмотрели избу и заметили следы на лесной тропе. К поисковой операции 9 ноября присоединились спасатели и глава села. Найти мужчину пока не удалось.
Напомним, в Коми кинологи с собаками-спасателями занимаются поиском людей, потерявшихся в лесах, а также обучают детей заботе о животных. В подразделении работают четыре собаки: бордер-колли и лабрадоры, выбранные так, чтобы не внушать людям страха. Эти собаки уже участвовали в поисковых миссиях. Кинологическая команда оказывает помощь другим спасателям в сложных участках, таких как заросли и валежник. Помимо основной деятельности, собак также привлекают для общения с детьми, обеспечивая им контакт с животными.