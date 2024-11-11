В Усть-Куломском районе Коми ищут пропавшего охотника с ограниченными возможностями здоровья

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В Усть-Куломском районе исчез охотник с инвалидностью, его продолжают искать. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, мужчина 1976 года рождения отправился на охоту 28 октября и не вернулся. 8 ноября отец охотника, проживающий в селе Нижний Воч, обратился в полицию. Пропавший является инвалидом третьей группы и на связь не выходил.

На его поиски отправились родственники, которые осмотрели избу и заметили следы на лесной тропе. К поисковой операции 9 ноября присоединились спасатели и глава села. Найти мужчину пока не удалось.