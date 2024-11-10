В Коми собаки-спасатели разыскивают пропавших в лесу и учат детей заботе о животных

На сегодняшний день в кинологическом подразделении работают четыре четвероногих помощника: бордер-колли и лабрадоры, выбранные специально так, чтобы не вызывать у людей страха.

8 ноября на встрече с представителями СМИ Александр Бурцев, председатель Комитета по ГО и ЧС республики, поделился информацией о работе кинологической команды при «СПАС-Коми». Она была создана в 2024 году по инициативе бывшего главы региона Владимира Уйба с целью «помоги в поиске потерявшихся в лесу грибников и охотников, а также для оказания помощи пострадавшим при обрушениях зданий». Всего действуют четыре собаки: две бордер-колли и два лабрадора, разных возрастов. Породы подбирали, чтобы собаки не вызывали у людей страх, отметил председатель комитета:

— Обычно, когда людей ищут в природной среде, к третьему или четвертому дню они уже не перемещаются, а либо лежат, либо сидят. Когда собака находит их, она должна подать сигнал кинологу. Как? Стоять и лаять. Если большая собака подходит к человеку и начинает громко лаять рядом, это пугает его, и состояние может ухудшиться. Поэтому предпочтение отдают породам, которые не вызывают страха у людей.

Александр Бурцев подчеркнул, что для содержания животных закуплено все необходимое: