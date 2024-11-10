В Коми собаки-спасатели разыскивают пропавших в лесу и учат детей заботе о животных
- 08:45 10 ноября
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- Елизавета Петрова
На сегодняшний день в кинологическом подразделении работают четыре четвероногих помощника: бордер-колли и лабрадоры, выбранные специально так, чтобы не вызывать у людей страха.
8 ноября на встрече с представителями СМИ Александр Бурцев, председатель Комитета по ГО и ЧС республики, поделился информацией о работе кинологической команды при «СПАС-Коми». Она была создана в 2024 году по инициативе бывшего главы региона Владимира Уйба с целью «помоги в поиске потерявшихся в лесу грибников и охотников, а также для оказания помощи пострадавшим при обрушениях зданий». Всего действуют четыре собаки: две бордер-колли и два лабрадора, разных возрастов. Породы подбирали, чтобы собаки не вызывали у людей страх, отметил председатель комитета:
— Обычно, когда людей ищут в природной среде, к третьему или четвертому дню они уже не перемещаются, а либо лежат, либо сидят. Когда собака находит их, она должна подать сигнал кинологу. Как? Стоять и лаять. Если большая собака подходит к человеку и начинает громко лаять рядом, это пугает его, и состояние может ухудшиться. Поэтому предпочтение отдают породам, которые не вызывают страха у людей.
Александр Бурцев подчеркнул, что для содержания животных закуплено все необходимое:
— Могу сказать, что даже у некоторых людей квартиры хуже, чем их вольеры. Всё обустроено прекрасно, вольеры качественные. У них созданы бытовые условия: можно помыть и высушить собаку. Их также перевозят в специальном транспорте.
Собаки уже принимали участие в поисковых операциях. Кинологическая группа работает вместе с другими спасателями и действует в зонах с трудными участками, такими как густые заросли или валежник.
Кроме основной работы, собак привлекают для взаимодействия с детьми, давая возможность общения с животными. На базе центра экологического образования даже организован отряд молодых кинологов. Планируется создание подобных групп и в Ухте в будущем.