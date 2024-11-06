Глава Минстроя Коми Андрей Селиванов покинул свой пост после 45 дней работы
- 19:00 6 ноября
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- Елизавета Петрова
Андрей Селиванов, который занимал должность заместителя председателя правительства и руководителя Минстроя Коми, решил уйти с этого поста.
Эту информацию он сам подтвердил "Комиинформу".
Селиванов принял решение об уходе добровольно и пока не получил новых предложений по работе. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Анастасия Пихней.
Напомним, что на своей должности Андрей Селиванов проработал немногим более месяца, начиная с 23 сентября 2024 года. До этого он долгое время был генеральным директором Сыктывкарского водоканала.
Андрею Сергеевичу 49 лет. Он родился 22 апреля 1975 года в селе Большая Рудка Шарангского района Горьковской области. Окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию в 2007 году по специальности "автодороги и аэродромы", получив квалификацию инженера. Начал работать в водоканале в 1998 году, пройдя путь от мастера до генерального директора.