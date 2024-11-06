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Глава Минстроя Коми Андрей Селиванов покинул свой пост после 45 дней работы 

Глава Минстроя Коми Андрей Селиванов покинул свой пост после 45 дней работы 

Андрей Селиванов, который занимал должность заместителя председателя правительства и руководителя Минстроя Коми, решил уйти с этого поста.

Эту информацию он сам подтвердил "Комиинформу".

Селиванов принял решение об уходе добровольно и пока не получил новых предложений по работе. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Анастасия Пихней.

Напомним, что на своей должности Андрей Селиванов проработал немногим более месяца, начиная с 23 сентября 2024 года. До этого он долгое время был генеральным директором Сыктывкарского водоканала.

Андрею Сергеевичу 49 лет. Он родился 22 апреля 1975 года в селе Большая Рудка Шарангского района Горьковской области. Окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию в 2007 году по специальности "автодороги и аэродромы", получив квалификацию инженера. Начал работать в водоканале в 1998 году, пройдя путь от мастера до генерального директора.

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