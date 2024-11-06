Глава Минстроя Коми Андрей Селиванов покинул свой пост после 45 дней работы

Андрей Селиванов, который занимал должность заместителя председателя правительства и руководителя Минстроя Коми, решил уйти с этого поста. Эту информацию он сам подтвердил "Комиинформу".

Селиванов принял решение об уходе добровольно и пока не получил новых предложений по работе. Временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет Анастасия Пихней.

Напомним, что на своей должности Андрей Селиванов проработал немногим более месяца, начиная с 23 сентября 2024 года. До этого он долгое время был генеральным директором Сыктывкарского водоканала.