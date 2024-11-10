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Пятерых человек эвакуировали из сломавшегося вездехода в "Югыд ва"

Пятерых человек эвакуировали из сломавшегося вездехода в "Югыд ва"Фото "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС

8 ноября спасатели из интского отряда «СПАС-КОМИ», входящего в Комитет по ГО и ЧС, отправились в национальный парк «Югыд ва».

8 ноября спасатели из интского отряда «СПАС-КОМИ», входящего в Комитет по ГО и ЧС, отправились в национальный парк «Югыд ва».

По информации «Комиинформ», у ручья Битью на первом перевале произошла поломка транспортного средства «ТРЭКОЛ», в котором находились пять сотрудников парка. В 15:00 они связались со службой спасения и сообщили о неисправности.

Спасатели доставили их в Инту на снегоболотоходе, медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее мы писали о том, что в полицию Воркуты поступила информация от охраны, что на территорию центральной обогатительной фабрики "Печорская", принадлежащей компании "Воркутауголь", заехал вездеход и повредил железнодорожный барьер. Свидетели высказали мнение, что водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудник полиции быстро отправил к месту инцидента работников Госавтоинспекции. По их прибытии они заметили, что по территории фабрики передвигался вездеход.

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