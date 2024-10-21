В Коми пьяный мужчина на вездеходе сломал шлагбаум и заехал на территорию АО "Воркутауголь"

В Воркуте мужчина на вездеходе сломал шлагбаум и заехал на территорию АО "Воркутауголь". Об этом сообщает "Комиинформ".

В отделение полиции Воркуты поступило сообщение от охранников о том, что на территорию центральной обогатительной фабрики "Печорская", принадлежащей компании "Воркутауголь", въехал вездеход, который повредил железнодорожный шлагбаум. Очевидцы предположили, что водитель может находиться в нетрезвом состоянии.