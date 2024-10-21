В Коми пьяный мужчина на вездеходе сломал шлагбаум и заехал на территорию АО "Воркутауголь"
- 20:30 21 октября
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- Инесса Богатая
В Воркуте мужчина на вездеходе сломал шлагбаум и заехал на территорию АО "Воркутауголь". Об этом сообщает "Комиинформ".
В отделение полиции Воркуты поступило сообщение от охранников о том, что на территорию центральной обогатительной фабрики "Печорская", принадлежащей компании "Воркутауголь", въехал вездеход, который повредил железнодорожный шлагбаум. Очевидцы предположили, что водитель может находиться в нетрезвом состоянии.
Сотрудник полиции оперативно направил на место происшествия представителей Госавтоинспекции. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что по территории фабрики движется вездеход. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, и только после блокировки транспортного средства сотрудниками ГАИ, он прекратил движение. Водитель отказывался покидать салон вездехода, и инспекторы вынуждены были проводить административные процедуры внутри автомобиля.
В ходе разбирательства инспекторами было выяснено, что 48-летний местный житель управлял личным вездеходом, планируя через территорию предприятия отвезти знакомого в поселок Чум. Водитель не имел при себе ни государственных номеров, ни документов на транспортное средство, ни водительских прав.
После проверки водителя, инспекторы установили содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 0, 805 мг/л.
На нарушителя составили восемь протоколов об административных правонарушениях.
Суд назначил водителю максимальное наказание в виде 15 суток административного ареста за неподчинение требованиям полиции.
Помимо этого, жителю Воркуты предстоит возместить ущерб, нанесенный компании "Воркутауголь" за разрушение железнодорожного шлагбаума.