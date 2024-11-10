В Сыктывкаре пассажирка получила травмы из-за резкого торможения автобуса
- 16:30 10 ноября
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- Елизавета Петрова
9 ноября в Коми произошло одно ДТП, в результате которого один человек был травмирован, и еще 12 аварий, повлекших только материальный ущерб.
Об этом сообщают в Управлении Госавтоинспекции МВД по Коми.
В Сыктывкаре в 18:10 водитель автобуса "НЕФАЗ", родившийся в 1988 году, применил экстренное торможение на улице Комарова, из-за чего в салоне автобуса упала пассажирка.
Женщина 1972 года рождения получила травмы лица, но госпитализация ей не потребовалась. Водительский стаж водителя составляет с 2008 года.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожной безопасности и настоятельно советует учитывать условия на дорогах, выполняя маневры только при полной гарантии безопасности для всех участников дорожного движения.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре водитель мотоцикла не предоставил преимущество иностранному автомобилю, в результате чего был госпитализирован вместе с пассажиркой. У женщины выявили черепно-мозговую травму.